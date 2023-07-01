На Крымском мосту образовалась многокилометровая пробка со стороны Кубани

Пробка протяженностью 5 км образовалась у Крымского моста со стороны Краснодарского края, сообщил 1 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

При проведении Минтрансом Республики Крым мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту было установлено образование очереди со стороны Кубани на Крымский мост. Время ожидания досмотра составило более двух часов, сообщил Николай Лукашенко.

По словам министра транспорта Крыма, для увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за работой.

Андрей Пугачев