Туристический поток в районах Удмуртии планируют увеличить на 20% в 2023 году

Под руководством председателя постоянной комиссии Государственного Совета по культуре, туризму и национальной политике Андрея Ураськина 28 июня в режиме видеоконференции состоялось рабочее совещание, посвящённое вопросам развития внутреннего туризма в муниципальных округах Удмуртской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Среди городов Удмуртии в туристическом плане наиболее активно развиваются Сарапул, Воткинск и Ижевск. При этом в регионе сделан акцент на брендах Петра Чайковского, ижевских оружейниках, Михаиле Калашникове, а также на этнических праздниках и спортивных мероприятиях. Об этом рассказала руководитель агентства по туризму региона Юлия Бадаш в рамках рабочего совещания по развитию внутреннего туризма.

«Нам очень важно, чтобы люди приезжали в нашу республику. Поэтому в целях на 2023 год, чтобы Удмуртию посетил 1 млн туристов, чтобы в каждом муниципальном образовании на 20% вырос туристический поток, и был реализован как минимум один инвестиционный проект»,— рассказала госпожа Бадаш.

В 2024 году в Удмуртии планируют реализовать проект «Школьный туризм», в рамках которого школьники 5-9 классов смогут путешествовать по республике. Для его осуществления важно уделить внимание разработке интересных и познавательных маршрутов для юных туристов. По словам Юлии Бадаш, в такие маршруты должны быть включены сельхозпредприятия, промышленные объекты, достопримечательности и природа районов.

Председатель постоянной комиссии госсовета по туризму Андрей Ураськин отметил хороший туристический потенциал северных районов республики, а также необходимость продолжить работу по развитию туристической сферы и увеличению туристического потока. В частности, он рекомендовал провести анализ имеющихся турмаршрутов, определить «точки роста» и работать над новым туристским продуктом.