Пермский студент собирался поджечь синагогу и офис КПРФ

УФСБ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении студента Максима Арамилева по обвинению в приготовлении к теракту. По версии ФСБ, он намеревался поджечь здание Центральной Пермской синагоги и офис Пермского крайкома КПРФ, сообщает «РБК-Пермь».

Следствие считает, что Арамилев, придерживавшийся националистических взглядов, с помощью серии поджогов обирался дестабилизировать социально-политическую обстановку в России. Целями были выбраны здание Центральной Пермской синагоги по ул. Екатерининская и офис крайкома КПРФ по ул. Луначарского.

24 мая его дальнейшие действия были пресечены оперативниками, 19 июня было возбуждено уголовное дело, 21 июня студент был задержан и помещен в СИЗО.