Свердловский полицейский спас потерявшуюся в лесу женщину

В Пышминском районе (Свердловская область) сержант свердловской полиции Евгений Метенев спас женщину, которая ушла в лесу собирать ягоды и заблудилась. 45-летняя женщина рано утром 29 июня отправилась с тремя подругами за земляникой и клубникой рядом с деревней Чернышово. В тот же день все женщины вернулись домой кроме Светланы Болотиной, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено В.Н. Горелых Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В поисках участвовали 40 полицейских со служебными собаками, а также волонтеры, егеря. В начале сыщики обнаружили рюкзак пропавшей женщины и ведро с ягодами. Во время опроса односельчан полицейские установили, что у женщины незадолго до похода в лес были приступы высокого давления, она теряла сознание.

Выяснилось, что девятилетняя дочь женщины разговаривала с матерью по телефону в 12:30 и та рассказала, что чувствует себя плохо и больше на связь не выходила.

«В ходе поисковых мероприятий пропавшую женщину в трех километрах от ее вещей обнаружил сержант полиции из подразделения ППС ОВД Пышмы-сельской Евгений Метенев. Любительница ягод находилась в канаве и признаков жизни не подавала, хотя ее громко звали. Представители МВД вынуждены были вести ее под руки до бригады неотложки, так как было очевидно, что пострадавшей требуется медицинская помощь»,— прокомментировал полковник Горелых. По данным полиции, женщину сильно искусали насекомые, сейчас она находится в больнице.

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