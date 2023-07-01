Троих жителей Удмуртии будут судить за мошенничество с квартирами умерших граждан

В Удмуртии задержали трех местных жителей по обвинению в мошенничестве с квартирами умерших граждан (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Перед судом предстанут юрисконсульт нотариуса и двое мужчин, сообщает «МВД Медиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В частности, по данным следствия, в 2020 году один из подозреваемых узнал о смерти женщины, не имевшей наследников, однако в ее собственности была недвижимость в Агрызе и Ижевске. Тогда, чтобы завладеть квартирами, мужчина вместе со знакомой, работавшей юрисконсультом нотариуса, оформили наследственное дело и свидетельство о праве на наследство, внеся ложные сведения о том, что мужчина приходился внуком умершей женщине. Бланки он предоставил в регистрирующие органы, где получил право собственности, а квартиры в последующем продал. При этом мошенники также похитили недополученную скончавшейся пенсию в размере 45 тыс. руб.

Аналогичным способом мошенники завладели еще одним жилым помещением в Ижевске, а также привлекли к делу своего знакомого. Его выдали за племянника одинокого покойного. Общая сумма причиненного администрации городов ущерба составила 5,2 млн руб.

В период следствия юрисконсульту была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Один из мужчин находится под домашним арестом, другой — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.