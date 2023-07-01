На трассе Джубга-Сочи фура врезалась в микроавтобус

Утром 1 июля на трассе Джубга — Сочи, в Лазаревском районе города-курорта водитель фуры, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford, сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».

Авария произошла при въезде в поселок Лазаревское. По свидетельствам очевидцев происшествия, от удара большегруз сложило пополам.

Движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено. О пострадавших не сообщается.

Официальной информации по ДТП на данный момент нет.

Андрей Пугачев