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На трассе Джубга-Сочи фура врезалась в микроавтобус

Утром 1 июля на трассе Джубга — Сочи, в Лазаревском районе города-курорта водитель фуры, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford, сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».

Авария произошла при въезде в поселок Лазаревское. По свидетельствам очевидцев происшествия, от удара большегруз сложило пополам.

Движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено. О пострадавших не сообщается.

Официальной информации по ДТП на данный момент нет.

Андрей Пугачев

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