Спортивно-жилищный резерв

Пермская комиссия по землепользованию и застройке одобрила установление зон комплексного развития на стадионах «Трудовые резервы» и «Кама». В каждом случае эта зона охватит 8–9 га — это не только сами стадионы, но и прилегающие к ним земли. Инициатором установления этой зоны стала группа Nova. Помимо спортобъектов, в перечисленных локациях планируется и жилая застройка. Эксперт говорит о необходимости привести в порядок эти стадионы и соседние земли, но отмечает, что главное — не потерять во время комплексного развития существующие спортобъекты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стадион «Трудовые резервы» и прилегающая территория, планируемые к комплексному развитию Фото: Стадион «Трудовые резервы» и прилегающая территория, планируемые к комплексному развитию

Девелоперская группа Nova обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложениями установить зоны комплексного развития (КРТ) на территории двух стадионов: «Трудовые резервы» (ул. Патриса Лумумбы, 2) и «Кама» (ул. Краснополянская, 17). Зону КРТ предлагается установить не только на участках под стадионами, но и на прилегающих землях. На участке «Трудовых резервов» ООО «С Нова» предложило установить зону оптовой торговли, открытых рынков Ц-5/1. Как пояснила представитель краевого минимущества на заседании комиссии 29 июня, зона Ц-5/1 предусматривает ограниченные виды использования участка. Зону КРТ компания предложила установить в отношении 14 участков суммарной площадью 9,1 га, включая землю под «Трудовыми резервами», гаражами, площадкой для вождения, территориями общего пользования, АЗС, бывшим кинотеатром «Искра» и другими объектами.

Заявитель также запросил комиссию по ПЗЗ установить зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3 на участке под зданием детского клуба «Искорка» на ул. Краснополянской, 19 (4,6 тыс. кв. м). Здание «Искорки» расположено возле стадиона «Кама» по ул. Краснополянской, 17. Зону КРТ «С Нова» хочет установить на 8,56 га — это земли под стадионом и бассейном «Кама», клубом «Искорка», малоэтажными домами на ул. Пихтовой, ул. Краснополянской, и по Ашапскому переулку, а также на пустующих территориях (19 участков). Комиссия по ПЗЗ одобрила предложения «С Нова». Теперь проекты, минуя публичные слушания, направят на утверждение в краевое правительство.

В этом году стадион «Трудовые резервы» (4,1 га) перешел от иногородних предпринимателей к пермским бизнесменам, владельцам ТЦ «Горный хрусталь» Максиму и Артему Блиновым. Тогда источники «Ъ-Прикамье» отмечали, что, в отличие от предыдущих собственников, новые владельцы не планировали добиваться застройки территории, а хотели реконструировать стадион. Недавно в профильных соцсетях появились изображения эскизов по застройке «Трудовых резервов». На них были изображены жилые дома и спортобъект, похожий на футбольное поле.

Стадион «Кама» в микрорайоне Владимирском, по одной из версий, принадлежит бывшему владельцу «Хромой лошади» Анатолию Заку. Летом 2021 года самый большой участок (22,6 тыс. кв. м) числился за Александром Лозовым, другой участок (3,5 тыс. кв. м) — за администрацией Перми. Третий участок (3,9 тыс. кв. м) находится под спорткомплексом «Кама», которым ранее владел собственник сети фитнес-клубов «Эдвардс Джим» Эдуард Давыдов. В 2019 году городские власти думали над выкупом в собственность бассейна и стадиона «Кама».

По словам совладельца «Трудовых резервов» Максима Блинова, предполагается, что стадион войдет в зону КРТ с сохранением зоны ЦС-3. Стадион по-прежнему планируется реконструировать, этот объект должен стать якорным соцобъектом этой территории. Группу Nova собственник назвал партнером и техзаказчиком проекта. О продаже или аренде объекта третьими лицами речи не идет. По его словам, согласно планам, «спортивное ядро» территории будет включать закрытую зону в виде здания с несколькими залами, открытый стадион с трибунами и футбольным полем, а также беговой кластер.

С собственниками стадиона «Кама» связаться не удалось. Как пояснили в группе Nova, «Трудовые резервы» и «Кама» являются только частью территорий, на которых предполагается установить зону комплексного развития. «Они входят в более крупные локации и сами по себе как участки под КРТ не рассматриваются»,— уточнили в Nova. По их данным, владельцы обоих объектов готовы реконструировать и развивать их в качестве якорной социнфраструктуры территорий в рамках комплексного освоения. Участки под стадионами сохранят территориальные зоны ЦС-3. При этом реконструкцию стадиона без развития прилегающей территории в группе считают нерентабельной. Предполагаемые параметры будущей застройки в компании не назвали.

«Оба стадиона и территории, окружающие эти объекты, находятся в упадке — их нужно привести в надлежащий вид и эффективно использовать. Если в проект могут быть вовлечены частные средства, это хорошо. Главное — не потерять во время комплексного развития спортивные объекты»,— говорит гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин. По его словам, стадионы «Трудовые резервы» и «Кама» востребованы у населения.

«Важно понимать масштабы и размеры спортивных объектов, которые будут реконструированы или созданы в процессе комплексного развития. От этого также будут зависеть объемы жилой и иной застройки локаций в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. Проекты комплексного развития, затрагивающие стадионы “Трудовые резервы” и “Кама”, требуют детальной проработки»,— подчеркнул Владимир Занин.

Евгения Ахмедова