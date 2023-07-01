«Статей уже достаточно — не хватает политической воли»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла и других заменителей в молочных продуктах. В этом его поддержал Россельхознадзор, а спикер нижней палаты российского парламента предложил ведомству вместе с профильными комитетами Думы и Роспотребнадзором подготовить необходимые законопроекты. Инициативу комментирует гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий.



Константин Синецкий

Фото: предоставлено автором

«Возмущение господина Володина, конечно, оправдано. Но вводить уголовную ответственность за использование пальмового масла в молочных продуктах в связи с вредом здоровью (как это пока сформулировано), сомневаюсь, что правильно.

Сами по себе пальмовое масло или говяжий жир разрешены к применению при определенных условиях. Ведь есть абсолютно легальные продукты, которые по определенной рецептуре с использованием и пальмового масла, и других заменителей делаются (они называются молокосодержащие, замена на немолочные компоненты там допускается). Производители в этом случае ничего не нарушают. Просто молокосодержащие продукты должны быть промаркированы соответствующим образом. И у нас сейчас уже на этикетках пишут, имеются ли в продукте заменители молочного жира.

Вопрос в тех случаях, когда это делают нелегально, обманывают потребителя, уклоняются от налогов. Тут, пожалуйста, статьи о мошенничестве у нас уже есть, об уклонении от налогов. Налог на молокосодержащую продукцию у нас 20%, а на молочную натуральную — 10 %. Показал молосодержащий продукт как молочный — вот вам и состав преступления уклонения от налогов.

То есть, проблему нужно рассматривать в плоскости не запрета на использование этих продуктов, а усиления борьбы с фальсификатом. Мы же сейчас видим определенное бездействие контрольно-надзорных органов. Политическая воля должна быть проявлена, а ее пока нет. И это при том, что основным каналом фальсификата “молочки” является система государственных и муниципальных закупок, а сегмент HoReCa (отели, рестораны, кафе) — санатории, пансионаты, пиццерии, кондитерские, где молоко используется для приготовления блюд.

В частности, мы не так давно выявили подобный фальсификат молочной продукции в одной из торговых сетей, но должной реакции со стороны контрольно-надзорных органов не последовало».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram