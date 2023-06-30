Maserati MC20 получила гоночную версию GT2

Компания Maserati представила новую модификацию спорткара MC20 — гоночную версию GT2 для чемпионата серии GT2 European Series.

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Автомобиль получил переработанный кузов с агрессивными аэродинамическими обвесами, а кузовные панели объединены в крупные модули для простоты ремонта и обслуживания. Стандартные диски заменены 18-дюймовыми колесами с центральной гайкой.

Полностью изменен салон, который получил 6,5-дюймовую цифровую панель приборов, мультифункциональный руль и набор необходимых для гонок элементов безопасности. Купе получило сертифицированные Международной автомобильной федерацией FIA системы безопасности, в число которых входят каркас, спортивное сиденье и многоточечные ремни.

Версия GT2 имеет штатный 3-литровый бензиновый турбомотор V6, доработанный для гонок. 630-сильный агрегат сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач и задним приводом с самоблокирующимся дифференциалом. Модернизирована подвеска и усилены тормоза.

Гоночный дебют Maserati GT2 состоится в 2023 году, а полный сезон в гонках новинка проведет в следующем сезоне.

Максим Вершинин

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