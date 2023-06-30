Глава Севастополя опроверг сведения о первом в истории города школьнике-двухсотбалльнике

Глава Севастополя Михаил Развожаев опроверг ранее опубликованные в муниципальных каналах сведения о первом в истории города школьнике, сумевшем набрать 200 баллов на ЕГЭ. Господин Развожаев сообщил об этом в Telegram.

Впервые максимальные баллы по результатам единого госэкзамена в Севастополе получил Василий Сергеев из билингвальной гимназии №2 в 2016 году. Мальчик сумел набрать по 100 баллов за экзамены по русскому языку и профильной математике.

В официальном сообщении пресс-службы главы города сообщалось, что первым двухсотбалльником в Севастополе стал выпускник гимназии №1 им. А. С. Пушкина Виталий Коробко, который сдал русский язык и информатику на максимальные баллы из возможных.

«Считаю правильным извиниться и перед Василием Сергеевым, и перед Виталием Коробко. Ребята молодцы, а вот моим подчиненным — двойка»,— отметил Михаил Развожаев.

Всего по итогам экзаменов в 2023 году в Севастополе 17 стобалльных результатов. Из них 15 результатов было получено в основной период, еще два — в досрочный.

Анастасия Донскова

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