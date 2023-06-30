Спикер ЗСК поддержал закон о расширении мер поддержки волонтерской деятельности

Председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко поддержал федеральный закон о расширении мер поддержки волонтерской деятельности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Документ разработали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и несколько депутатов Госдумы. Если закон примут, волонтеры смогут компенсировать расходы на медицинское обследование и специальное обучение, что нередко требуется при работе в медицинских и социальных учреждениях. Кроме того, они смогут получать льготы при зачислении в федеральные детские развивающие центры, а также при поступлении в вузы.

Юрий Бурлачко разъяснил, что право на господдержку законодательно закрепят за ресурсными центрами волонтерства, ассоциациями и союзами. Они в свою очередь будут объединять различные волонтерские организации. В законопроекте также предусмотрено, что помимо помощи на федеральном уровне, регионы и муниципалитеты также смогут собственные меры поддержки.

«Сегодняшняя ситуация в стране и мире делает особо актуальной тему волонтерства. В России много социально активных, неравнодушных людей, которые в случае необходимости готовы прийти на помощь ближним. Они привыкли помогать другим, но и сами подчас нуждаются в поддержке»,— подчеркнул спикер Заксобрания Кубани.

Леонид Ломакин

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