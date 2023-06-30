Число рейсов на Керченской паромной переправе с начала года выросло в два раза

Количество рейсов, совершенных паромами на Керченской переправе, за пять месяцев 2023 года выросло более, чем в два раза. Об этом сообщает «ПортНьюс» со ссылкой на заместителя руководителя Росморречфлота Бориса Ташимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

Всего с начала года паромы совершили свыше 3 тыс. рейсов. За это время суда перевезли 105 тыс. единиц автотранспорта и 14,7 тыс. железнодорожных вагонов. В настоящее время на линии работают шесть паромов: «Креченский-2», «Лаврентий», «Мария», «Ейск», «Авангард» и «Конро Трейдер».

«Работа переправы финансируется Росморречфлотом за счет субсидий из федерального бюджета»,— отметил господин Ташимов.

Керченская паромная переправа возобновила работу после взрыва на Крымском мосту 8 октября прошлого года. За весь период работы паромов пролив пересекли 184,6 тыс. человек.

Анастасия Донскова

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