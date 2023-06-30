На охрану объектов культурного наследия на Кубани выделили 84 млн рублей

Объем финансирования мероприятий в области госохраны объектов культурного наследия в Краснодарском крае в 2023 году составил 84 млн руб. Это почти в 17 раз больше, чем в 2017 году, когда на эти цели выделялось всего 5 млн руб., сообщила пресс-служба Заксобрания Кубани.

На еженедельной планерке председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что памятники истории, расположенные на территории Краснодарского края, представляют уникальную ценность для российского народа. По его словам, переходящее из поколения в поколение культурное наследие, считает он, составляет основу нации и ее самобытность. Поэтому, добавил спикер ЗСК, сейчас перед регионом стоит задача не только в сохранении этих памятников, но и в их восстановлении.

По информации Заксобрания Кубани, сейчас на территории региона под государственной защитой находится 19,5 тыс. памятников различных исторических эпох — от раннего палеолита до второй половины XX века. Из них 9,1 тыс. включено в единый госреестр объектов культурного наследия, а 10,3 находятся в перечне выявленных памятников. Большая часть всех объектов —археологические.

«На Кубани множество различных памятников истории и культуры. По сути, они есть в каждом населенном пункте, не говоря уже о городах и поселках Азово-Черноморской зоны, через которые в высокий сезон ежегодно проезжают миллионы наших гостей. И надо сделать так, чтобы помимо хороших репутационных дивидендов объекты истории и культуры приносили краю и дополнительный доход», — отметил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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