На Кубани с начала года на поддержку социальной сферы направили 320 млрд рублей

На Кубани с начала 2023 года на поддержку социальной сферы направили 320 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Сохранены все социальные гарантии, предусмотрена индексация выплат отдельным категориям граждан и стипендий, повышение заработной платы работникам бюджетной сферы»,— отметил замминистра финансов края Сергей Белоусов.

На заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений также обсуждались вопросы поддержки предпринимательства и фермерских хозяйств. Как отметила вице-губернатор Анна Минькова, к настоящему времени в крае действуют не менее 1 млн личных подсобных хозяйств, 13 тыс. фермеров и частных предпринимателей. На грантовую поддержку семейного фермерства власти региона предусмотрели 140 млн руб. На поддержку курортного бизнеса направят еще 150 млн руб.

На региональном рынке труда около 40% населения заняты в деятельности малого и среднего бизнеса. К ним также относятся самозанятые граждане. В крае проводят работу по выявлению теневой занятости.

Мониторинг выявил около 7 тыс. человек, трудоустроенных без оформления трудового договора. После проведения профилактической беседы большая часть из них легализовалась.

Анастасия Донскова

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