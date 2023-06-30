Ливни в Петербурге нарушили движение электричек у Пискаревки

Движение электропоездов на Приозерском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) было нарушено днем 30 июня из-за прошедших в городе сильных ливней. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Так, около станции «Пискаревка» один из поездов в сторону города простоял почти 40 минут, сообщали очевидцы в соцсетях. ОЖД подтвердило нарушение движения поездов в Сосново, Невскую Дубровку и Кузнечное, а также на этих же маршрутах в обратном направлении.

Как пишет 78.ru, ГУП «Водоканал» уже направил аварийные бригады для ликвидации подтопления проблемных участков железной дороги.

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