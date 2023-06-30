Альфа-банк в 72 раза ускорил бронирование туров по России. Теперь для российских туристов этот процесс займет не сутки, а всего 20 мин. Это стало возможным благодаря интеграции туроператоров с Alfa API — каналом прямого взаимодействия с банком. Он связывает агентства и туроператора, у которых счета находятся в Альфа-банке. За счет этого подтверждение тура кратно ускоряется. Как пояснили в кредитной организации, интеграция с Alfa API очень простая, ее можно сделать за одни сутки. К системе уже подключились «Алеан», «Клуб путешествий "Крылья"» и «Аэроклуб». В ближайшее время ожидается подключение и других туроператоров.

Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси. Продолжительность полета составит 3 часа 40 мин. Для этого будут использовать отечественные лайнеры SSJ 100. Билеты уже в продаже. Со следующей недели авиакомпания «Азимут» увеличит частоту рейсов Москва—Тбилиси. Полеты будут выполняться два раза в день семь дней в неделю из аэропорта Внуково.

Авиасалон МАКС не состоится в 2023 году, но пройдет в 2024-м и 2025-м. Организаторы решили провести его подряд, нарушив устоявшуюся периодичность раз в два года. Источники РБК говорили о возможном переносе еще в конце мая. Место проведения остается неизменным — город Жуковский Московской области.