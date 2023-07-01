«Безумные дни», Эмир Кустурица и немое кино с живой музыкой

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать концерты фестиваля «Безумные дни», группу The no smoking orchestra и «Времена года» Петра Чайковского в джазовой обработке. В музеях — «прогуляться по старому городу» в картинах Елены Подкорытовой, в театрах — посетить премьеру «Тайная жизнь мюзикла», а в кино — «услышать» немые фильмы в сопровождении живой музыки. Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмир Кустурица во время выступления

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Эмир Кустурица во время выступления

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Концерты

В рамках фестиваля «Безумные дни», который проходит в Екатеринбурге и Первоуральске, 2 июля в Свердловской государственной академической филармонии состоится концерт «Ночные танцы Дон-Жуан-Кихота». Серенады словацкого композитора Эугена Сухоня, украинского композитора Валентина Сильвестрова и произведение финского композитора Аулиса Саллинена «Ночные танцы Дон-Жуан-Кихота» исполнит московский оркестр Musica Viva. Стоимость билета — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление Уральского филармонического оркестра на крыше ЖК в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выступление Уральского филармонического оркестра на крыше ЖК в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 4 июля выступят фолк-рок-группа The no smoking orchestra и ее участник, югославский и сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Современная история рок-группы начинается в 1998 году, когда к фильму Кустурицы «Черная кошка, белый кот» был написан саундтрек, а режиссер присоединился к музыкантам в качестве гитариста. Коллектив исполнителей существовал с 1980-х годов под разными названиями, но в 1990 году распался из-за внутреннего конфликта. Этот концерт станет завершающим в музыкальной карьере Кустурицы. Стоимость билета — от 5,4 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 5 июля состоится концерт «Мелодии любви», на котором выступят Владислав Талабуев (саксофон) и Алексей Высоцкий (фортепиано). В обновленной программе концерта зрители услышат мелодичные и романтичные композиции от Кенни Джи, Дэйва Коза и Гровера Вашингтона в авторских аранжировках дуэта. Стоимость билета на концерт — 500 руб.

В Ельцин-центре 5 июля состоится встреча с режиссером и продюсером Олегом Раковичем, на которой он поделится личными воспоминаниями о рок-поэте, основателе и главном редакторе издательства «Ультра.Культура» и создателем текстов песен уральской рок-группы «Наутилус Помпилиус» Илье Кормильцеве. Посетители увидят клипы песен Олега Раковича на стихи Ильи Кормильцева и киноновеллу «Зря, ты новых песен...». Вход на встречу свободный, по предварительной регистрации.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Ракович слева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В джазовом клубе EverJazz 7 июля музыканты трио Александра Титова и Игорь Паращук (саксофон) представят программу «Чайковский в джазе». «Времена года» Петра Чайковского исполнители словно переводят на современный джазовый язык, сохраняя при этом мысли и идеи композитора. В составе музыкантов: Александр Титов (клавишные), Александр Доброславин (бас-гитара), Юрий Ковалевский (ударные) и Игорь Паращук (саксофон). Стоимость билета — от 400 руб.

Выставки

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 28 июня открылась выставка Елены Подкорытовой «Прогулки по старому городу». Серия картина приурочена к 300-летию Екатеринбурга. На выставке представлено около 40 живописных работ, благодаря которым можно не только прогуляться по старинным улочкам, но и познакомиться с историей города в эссе, сопровождающих картины. Художник Елена Подкорытова училась в школе при Дворце пионеров и школьников (преподаватель Николай Раздрогин) и изобразительной студии Виктора Гарда. Ее работы находятся в частных коллекциях Италии, США, Словении, Чехии, России. Экспозиция продолжит работу до 30 июля. Посещение выставки доступно по входному билету в музей, его полная стоимость — 300 руб.

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Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда в Екатеринбурге

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 5 июля состоится «Час винила» Алексея Коршуна. Посетители услышат альбом рок-группы Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» на виниловой пластинке. В нем звучат смелые эксперименты, сплетенные с глубокими идеями. Стоимость билета — 300 руб.

В художественной галерее «Поле» 29 июня открылась выставка Натальи Гущиной «Мысли. Формы». Ее рисунки отличаются стилевым многообразием, проработанностью деталей. Художница работает как с крупными форматами, так и с небольшими, в размерах 20-30 см. Наталья Гущина является художником-монументалистом, участником российских и зарубежных выставок и конкурсов, автором развивающей игры «Memori'ng». Выставка будет работать до 30 июля, вход на нее свободный.

Спектакли

Во Дворце молодежи 5 июля Театральная компания «Независимый театральный проект» покажет спектакль «Трактирщица» режиссера-постановщика Виктора Шамирова по одноименной комедии Карло Гольдони. Сюжет произведения представляет собой искусную интригу, героиня которой изысканная Мирандолина пытается влюбить в себя мужчину, холодно относящегося к женщинам. Роли исполняют: Анна Ардова, Гоша Куценко, Вячеслав Разбегаев, Антон Эльдаров и другие. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 5 и 6 июля покажут премьеру «Тайная жизнь мюзикла» в постановке Дарьи Аксеновой и хореографии Василия Черненкова. Впервые на одной сцене встретятся Мэрилин Монро, три поросенка, Пьер Безухов, Миссис Санта-Клаус и не только эти герои. Каждый номер программы рассказывает свою историю, от которой хочется то плакать, то смеяться. В спектакле в авторских аранжировках Платона Газелериди прозвучат песни из мюзиклов Эндрю Ллойда Уэббера, Стивена Сондхайма, Мори Йестона, Бенджа Пасека, Джастина Пола и других. Стоимость билета на спектакль — от 500 руб.

На сцене Камерного театра 7 июля состоится показ спектакля режиссера Георгия Цнобиладзе «Острова и капитаны. Наследники» по третьей части трилогии Владислава Крапивина. В центре повествования — «сложный» подросток Егор Петров, его отношения с родителями и друзьями. Это история только начинающего жить человека со своими тайнами, предательствами, радостями и обретением истинного счастья. Стоимость билета на спектакль — от 600 руб.

Кино

В Ельцин-центре 1 июля покажут документальный фильм режиссера Памелы Б. Грин «Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше» на языке оригинала с русскими субтитрами. Сюжет рассказывает о бывшей секретарше компании Gaumont, которая основала собственную студию, где в качестве режиссера и продюсера выпускала кинокартины, в частности — комедию «Последствия феминизма». Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 1 июля покажут немой фильм Виктора Шестрема «Ветер» из цикла «Забытый немой» и пройдет лекция киноведа Натальи Мокрушиной. Фильм повествует о юной Летте, которая перебирается жить в Техас к кузену. Однако его жена начинает ревновать ее к мужу и детям и желает избавиться от надоедливой родственницы. Летта тем временем оказывается перед сложным выбором: стать любовницей богатого скототорговца или выйти замуж за простого юношу, который живет по соседству. Ветер — один из главных героев фильмов — становится судьбоносным явлением. Показ фильма пройдет в сопровождении живой музыки. Посещение кинопоказа и лекции бесплатно, по предварительной регистрации.

В джаз-клубе EverJazz 4 июля состоится показ немого фильма «Бабушкин внучек» режиссера Фреда С. Ньюмейера. В центре кинокартины — мальчик Гарольд, который, даже становясь взрослым, всегда является объектом насмешек окружающих людей. Однако любящая его бабушка дает Гарольду «амулет бесстрашия», который полностью меняет его жизнь. Музыкальное оформление к фильму будут создавать саксофонист Борис Жвакин и пианист Павел Стародубцев. Стоимость билета — 400 руб.

Анастасия Таначева