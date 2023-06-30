В станице Анапской нашли двух пропавших детей

Сотрудники ПДН нашли двух мальчиков, сообщение о пропаже которых распространилось в соцсетях. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, дети рыбачили в плавнях.

Об исчезновении детей сообщила в соцсетях мать одного из мальчиков. Женщина рассказала, что ее сын вместе с другом исчезли с детской площадки, которая расположена в 50 м от дома. Детей искали на протяжении нескольких часов.

Анастасия Донскова

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