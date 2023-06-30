Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В станице Анапской нашли двух пропавших детей

Сотрудники ПДН нашли двух мальчиков, сообщение о пропаже которых распространилось в соцсетях. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, дети рыбачили в плавнях.

Об исчезновении детей сообщила в соцсетях мать одного из мальчиков. Женщина рассказала, что ее сын вместе с другом исчезли с детской площадки, которая расположена в 50 м от дома. Детей искали на протяжении нескольких часов.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...