Состав воронежского «Факела» пополнил полузащитник из московского «Локомотива»

Воронежский ФК «Факел» совершил бесплатный трансфер полузащитника Абдулы Багамаева, который выступал за молодежную команду столичного «Локомотива». Клуб из Черноземья заключил долгосрочный контракт с хавбеком, однако у «железнодорожников» есть право обратного выкупа игрока.

По информации пресс-службы «Факела», рост 18-летнего Багамаева 175 см, вес - 74 кг. В прошлом сезоне он «зарекомендовал себя как универсальный полузащитник», способный исполнять функции как «восьмого», так и «десятого номера».

Также «Факел» сообщил, что владикавказская «Алания» выкупила у воронежского клуба права на полузащитника Валерия Царукяна. Он пополнил воронежскую команду в январе 2021 года. За первый состав он отыграл 13 матчей, а сезон-2022/23 провел в «Волгаре», где был признан лучшим игроком астраханцев по версии местных болельщиков.

Владимир Зоркий