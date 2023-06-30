«Росводоканал Краснодар» обеспечил подвоз воды жителям Горячего Ключа

Сотрудники «Росводоканал Краснодар» второй день помогают жителям Горячего Ключа и подвозят воду к домам горожан

Сейчас в городе сложилась критическая ситуация - нехватка воды при резко возросшем водоразборе. Все это усугубилось выходом из строя артезианских скважин. По словам главы Горячего Ключа Сергея Белопольского, сейчас специалисты приступают к бурению двух скважин, позже планируется пробурить еще две. На территории работают волонтеры и 4 машины, среди которых автомобиль с 8-кубовой емкостью, направленный от «Росводоканал Краснодар».

«Наши специалисты находятся в Горячем Ключе уже два дня и пробудут столько, сколько необходимо, - говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов. – Водоканал всегда готов оказать поддержку в сложной ситуации, тем более, когда дело касается жизненно-важного ресурса».

Напомним, что в середине июня специалисты краснодарского водоканала оказывали помощь администрации города Армавира по гидродинамической прочистке ливневой канализации в тоннеле по ул. Новороссийской.

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