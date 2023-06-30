Культповестка

ВЫСТАВКИ
Выбор Добычиной
Дата: до 24 сентября
Место: Музей русского импрессионизма
В Музее русского импрессионизма открылась выставка «Выбор Добычиной», посвященная одной из первых российских галеристок — Надежде Добычиной. Основав Художественное бюро Санкт-Петербурга, она покупала и выставляла у себя работы художников, которые впоследствии стали культовыми. Например, именно в галерее у Добычиной был впервые показан «Черный квадрат» Малевича. Выставка затрагивает период работы бюро с 1912 по 1919 год. Также будут представлены экспонаты из личной коллекции Надежды Добычиной — работы Кустодиева, Бенуа, Петрова-Водкина и других знаковых художников поколения.
Комикс-миссия. Эволюция рисованных историй в России
Дата: до 27 августа
Место: «Зарядье»
В медиацентре «Зарядья» можно изучить историю российского комикса. От первых рисованных работ XVI века до современных героев и издательств. Помимо основной экспозиции мероприятие также предполагает лекции по истории комикса в российском искусстве, а также воркшопы, где можно будет попробовать свои силы в качестве художников.
IV биеннале уличного искусства «Артмоссфера»
Дата: до 31 июля
Место: «Винзавод»
Впервые в своей истории биеннале «Артмоссфера» выходит из залов на улицы: помимо «Винзавода» работы художников появятся на территории центра Artplay, а также в Арт-квартале на Яузской набережной. Биеннале не ограничивает своих художников в форматах, поэтому зрителям помимо картин будут представлены муралы, граффити, паблик-арт, инсталляции, перформансы и театральные действия. В основном проекте приняли участие художники из Германии, Италии, Аргентины, Болгарии, Сербии и других стран.
ТЕАТР
Женщины Есенина
Дата: 6–9 июля
Место: Театр имени Вахтангова
Постановка Галины Полищук расскажет о русском поэте с другой стороны — через истории женщин в его жизни. Спектакль расскажет о женщинах, сильнее всего повлиявших на творчество поэта,— его возлюбленных. В главных ролях: Екатерина Стриженова, Алиса Гребенщикова, Екатерина Волкова и другие.
Ничего не бойся, я с тобой
Дата: весь июль
Место: МДМ
Оригинальная постановка команды продюсера Дмитрия Богачева, который привез в Москву «Chicago» и «Шахматы». На этот раз вместо ремейка постановщики представили собственное произведение. В центре мюзикла — история любви молодой парочки в Ленинграде 1980-х: квартирники, вечеринки, новая мода и предчувствие чего-то нового. В основе музыкальной составляющей — песни группы «Секрет».
КИНО
Переводчик
Новый фильм Гая Ричи, который в последнее время выдает картины одну за другой. В центре сюжета — история американского военного в исполнении Джейка Джилленхола. Он выживает в Афганистане, не помнит подробностей, но знает, что обязан жизнью переводчику Ахмеду. Военный триллер, который уже успел собрать множество положительных отзывов.
Снегирь
Российская картина о судне «Снегирь». На борту — разношерстная команда моряков, главной целью которых становятся деньги. Спартанские условия работы, постоянная нагрузка и бушующее море могут их объединить, а могут, наоборот, рассорить. В главных ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев и другие.