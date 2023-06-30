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В Ярославской области требуют отремонтировать дорогу на курорт

В Ярославской области третий год подряд выявляются трещины и развал асфальта на дороге Рыбинск — Глебово —Ларионово, которая ведет к курорту «Ярославское взморье». Об этом сообщает ярославский штаб ОНФ.

Дорога Рыбинск-Глебово

Дорога Рыбинск-Глебово

Фото: Ярославский штаб ОНФ

Дорога Рыбинск-Глебово

Фото: Ярославский штаб ОНФ

Дороги Рыбинск – Глебово и Глебово – Ларионово ремонтировали в 2019 году, подрядчиком выступало ООО «ДЭП-57», стоимость ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» превысила 500 млн руб. Проверки ОНФ вместе со СМИ побывали на объекте в 2020, 2022 и 2023 годах. Нарушения фиксируются одни и те же.

«Проезжая часть покрыта трещинами, продольные швы разрушаются. У деревни Горохово вот-вот упадут ограждения. На остановочных комплексах беда. Где-то асфальт отваливается кусками, где-то между покрытием и бордюрами спокойно влезает рука взрослого человека. У деревни Мархачёво перед остановкой образуется огромная лужа. Добавим сюда незаделанные вырубки, отсутствие части знаков»,— сообщили в ОНФ 30 июня 2023 года.

Общественники снова собрались писать письма в профильный департамент. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в региональном департаменте дорожного хозяйства, в рамках гарантийных ремонтов подрядная организация дефекты устраняет.

«Последнее комплексное гарантийное обследование дороги Рыбинск – Глебово проводилось в мае месяце текущего года. На момент повторного обследования замечания в рамках гарантии подрядчиком были устранены. Добавим, что в ходе эксплуатации дороги действительно возникают определенные дефекты, которые устраняются по мере их выявления. К примеру, это касается размывов откосов земляного полотна, причиной возникновения которых являются обильные осадки. Кроме этого, на дороге фиксируются факты краж дорожных знаков, заявления по выявленным случаям регулярно направляются в правоохранительные органы»,— отметили в департаменте.

В департаменте добавили, что по некоторым составляющим контракта гарантия уже истекла. Это относится к нанесению дорожной разметки. Кроме того, убрать лужестой на дороге и вовсе не представляется возможным. Для этого необходимо перекладывать основание магистрали.

Андрей Иванов

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