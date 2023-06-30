Работники Бугульминского лесничества подозреваются в незаконной вырубке лесных насаждений

В Татарстане против неустановленных работников Актюбинского участкового лесничества ГКУ РТ «Бугульминское лесничество» возбуждено уголовное дело. Их подозревают в незаконной рубке лесных насаждений и превышении должностными полномочиями. Об этом говорится в сообщении управления СКР по региону.

Следствие считает, что с августа по сентябрь прошлого года подозреваемые спилили стволы 114 сырорастущих деревьев, после чего отделили их от корневой системы. Сумма ущерба превысила 8 млн руб.

Детали случившегося выясняет следствие.

"Ъ-Казань"