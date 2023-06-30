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AVA Group благоустраивает общественные территории

Все работы AVA Group произвел за счет собственных средств

За шесть месяцев 2023 года инвестиционный холдинг полностью восстановил два футбольных поля, завершил реконструкцию набережной «Министерских озер» и укладку пешеходной зоны к морю по ул. Искры в Сочи, а также выполнил озеленение сквера в Новознаменском микрорайоне Краснодара.

Активное использование и погодные условия негативно отразились на состоянии деревянного покрытия набережной «Министерских озер»: необходимо было произвести реконструкцию. В мае текущего года оперативно провели ремонтные работы и заменили изношенные части. Для увеличения срока службы конструкции покрыли специальным защитным составом. Сейчас набережная вновь открыта для посещений, жители жилых комплексов «Горный квартал» и «Министерские озера» могут возобновить занятия в секциях по интересам и прогулки. Это не первый опыт компании по благоустройству данной локации. Сохранение и развитие этой территории стало частью социальной ответственности застройщика.

На территории ЖК «Министерские озера» также продолжается строительство трехэтажной школы на 1100 мест. Число рабочих и техники на стройке было увеличено в два раза, чтобы успеть завершить строительство школы до конца текущего года. Напомним, на 30 тыс. кв. м будут размещены площадки для активных игр, спортивный и тренажерный залы, два открытых спортивных ядра, кабинеты робототехники, информатики, отдельный блок начальной школы, актовый зал на 700 мест, библиотека с читальным залом, столовая и танцевальная студия.

Общественные спортивные пространства, расположенные в сквере Бытха и на Ясногорской, 6, были модернизированы AVA Group в качестве шефской помощи городу, а также в рамках реализации проекта комплексного развития территории ЖК «Кислород». Были выполнены работы по водоотведению, укладке искусственного газона, установке ворот, разметке, устройству освещения и ограждения. Для удобства болельщиков на спортивной площадке по ул. Ясногорская заменены зрительские трибуны. На футбольных площадках играют не только жители микрорайона, но и профессиональная детская школа.

Также AVA Group завершил благоустройство пешеходной зоны к морю по ул. Искры в Сочи. С просьбой облагородить пешеходную зону, ведущую к морю, к застройщику обратилась администрация курорта. Территория длиной почти в 1 км пролегает вдоль жилого комплекса «Летний», который строит девелопер. Из-за отсутствия тротуара жители были вынуждены обходить данный участок по проезжей части — это создавало аварийную ситуацию и для водителей, и для пешеходов. Среди проведенных работ — вертикальная планировка земли, заливка бетонного основания и покрытия протяженностью 900 метров и шириной 1,5 метра. Также специалисты расчистили территорию и выполнили обрезку деревьев.

В краснодарском микрорайоне Новознаменский в сквере ЖК «Спортивный парк» в День защиты детей на территории 6000 кв. м были высажены деревья — более 200 молодых саженцев. В акции по озеленению приняли участие и жители комплекса. Каждая семья получила именной «паспорт» фамильного дерева, который сможет сохранить для истории.

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/

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ЖК "Летний" - застройщик ООО "СЗ "Громитус" ЖК "Кислород" - застройщик ООО "СЗ "Кислород" https://avagroup.ru/

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