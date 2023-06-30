Мошенник по телефону убедил женщину установить приложение на мобильник и оформил на нее кредит

Как сообща в пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, 63-летняя женщина ответила на звонок якобы из банка. В ходе разговора собеседник сообщил, что мошенники оформили на нее кредит. По словам «банкира», чтобы злоумышленники не успели обналичить кредитные средства, женщине надо выполнить его рекомендации: скачать приложение для удаленного доступа к ее гаджету, а затем ввести коды в данном приложении.

«Когда потерпевшая выполнила все условия звонящего, то мошенник получил доступ к мобильному потерпевшей и оформил потребительский кредит на сумму 95 тыс. руб., а впоследствии перевел деньги на свои счета», - рассказывают в полиции.

Спустя некоторое время, когда на телефон жертвы мошенника поступили смс-сообщения об успешном зачислении кредитных средств, а также их списании, к гражданке пришло осознание того, что ее обманули. После чего она отправилась в полицию.

«Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Сергей Иванов