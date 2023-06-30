Инвестиции в коммерческую недвижимость в Петербурге превысили уровень 2022 года

За шесть месяцев 2023 года объем инвестиции в коммерческую недвижимость в Санкт-Петербурге превысил $606 млн, что на $90 млн выше, чем за весь 2022 год, посчитали аналитики консалтинговой компании Nikoliers. По мнению экспертов, объем инвестиций в коммерческие активы города по итогам 12 месяцев может стать рекордным за последние 10 лет.

Наибольшие доли в структуре сделок заняли сделки с офисными (28%), гостиничными (28%) и торговыми (26%) площадями. 18% пришлось на складской рынок.

Предыдущий рекорд рынка в Петербурге был зафиксирован в 2019 году, когда за год объем достиг 908 млн долларов. Как отмечают аналитики, интерес инвесторов к покупке активов ушедших с российского рынка иностранный компаний будет наблюдается во сегментах коммерческой недвижимости, что обеспечит устойчивый рост в течение всего 2023 года.

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