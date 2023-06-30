Главу ульяновского подразделения Росприроднадзора приговорили к штрафу за взятку

В пятницу Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор заместителю руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Алексею Орлову (курирует Ульяновскую область), обвиняемому в вымогательстве и получении взятки в значительном размере (п. б части 5 статьи 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Уголовное дело было возбуждено год назад после обращения в правоохранительные органы ИП Дины Мингалеевой, занимавшейся в интересах ООО «Институт экологии» продлением лицензии ООО «Зеленый город» на обращение с отходами I-IV классов опасности. Госпожа Мингалеева заявила, что Алексей Орлов предлагал передать ему 300 руб. за снятие проблем для получения лицензии. Как отмечалось в обвинительном заключении, в конечном итоге договорились о сумме в 150 тыс. руб., которая была передана Алексею Орлову 8 декабря 2020 года.

На стадии предварительного следствия и в суде обвиняемый вину не признал, заявляя, что выдача или продление лицензий не в его полномочиях.

Обвинение, отмечая, что Алексей Орлов оказывал влияние на тех сотрудников управления, которые занимались выдачей и продлением лицензий, считало, что вина Алексея Орлова доказана, и требовало наказания в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 450 тыс. руб. и запретом занимать руководящие должности в государственным организациях сроком на восемь лет. Однако суд переквалифицировал обвинение на менее тяжкую часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, до шести лет лишения свободы) и приговорил Алексея Орлова к штрафу в размере 450 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности на срок 2,5 года.

В прокуратуре отмечают, что решение о подаче кассационного представления будет принято после изучения мотивировочной части приговора.

Адвокат Алексея Орлова Андрей Киреев назвал приговор «неправосудным и необоснованным», он настаивает на полной невиновности подзащитного и отмечает, что после получения мотивировочной части обязательно будет подготовлена и направлено в облсуд апелляционная жалоба.

Сергей Титов, Ульяновск