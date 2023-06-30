Строительство дороги к Северному обходу Ставрополя вышло на завершающий этап

Дорожники завершают строительство новой дороги от ул. Коломийцева к Северному обходу Ставрополя. Строители рассчитывают завершить работы в ближайшие недели, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

По словам главы администрации Ивана Ульянченко, на подготовленное основание дороги уже укладывают слои асфальта.

«Специалисты продолжают работы по строительству линии освещения, устройству верхнего слоя дорожного покрытия и монтажу лотков для отведения воды. Все работы, включая нанесение разметки и установку дорожных знаков, планируем завершить в начале июля»,— цитирует слова градоначальника пресс-служба.

Новый проезд обеспечит альтернативную связь улично-дорожной сети с Северным обходом, а также транспортную доступность кондитерского предприятия «Астра».

Анастасия Назарова