Новую поликлинику в Советском районе спроектирует мордовская фирма за 16 млн рублей

Победителем аукциона по проектированию новой поликлиники в Советском районе Нижнего Новгорода стала компания из Мордовии «Экопланпроект». В ходе торгов стоимость работ снизилась на 27%, контракт планируют заключить по цене 16,4 млн руб., указано на портале госзакупок.

Взрослую поликлинику планируют построить, чтобы разгрузить уже действующую. Медучреждение будет рассчитано на 500 посещений в сутки. Стоимость строительства оценивается в 630 млн руб.

Подготовить проект для строительства и провести изыскательские работы «Экопланпроекту» необходимо до конца 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Экопланпроект» зарегистрировано в Саранске с 2015 году с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — в области архитектуры, инженерных изысканий и технических консультаций. Директор предприятия и его собственник Максим Решетихин. В 2022 году компания сработала в убыток (338 тыс. руб.).

Анастасия Еремина