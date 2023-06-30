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В столице Удмуртии возле Дворца детского творчества появится новый автогородок

В Ижевске у Дворца детского творчества оборудуют новый автогородок. Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядная организация выравняла и заасфальтировала площадку, заменила бордюр, проложила оборудование для светофоров и частично заштукатурила стены.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На автогородке появятся несколько перекрестков, разметка, светофоры и знаки. Работы планируют завершить к началу учебного года. На новый автогородок из городского бюджета направлено 4,2 млн руб.

«Раньше наш автодром располагался на месте баскетбольной площадки, но за несколько десятков лет он устарел, асфальт из-за корней деревьев пошел трещинами. Поэтому приняли решение перенести его на наш бывший кордодром. Оборудование для автогородка делали специально под наши запросы: некоторые элементы будут мобильными, их можно будет убрать. Поэтому здесь смогут заниматься и юные инспекторы движения и наши авиамоделисты»,— прокомментировала директор Дворца детского творчества Наталья Головкова.

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