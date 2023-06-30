Сделки с траншевой ипотекой в Петербурге заняли долю в 50% на первичном рынке

Сделки с использованием заняли более 50% петербургского рынка первичной недвижимости, сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на данные застройщиков. При этом общая доля ипотечных сделок в продажах квартир в новостройках города приближается к 90%.

Программа траншевой ипотеки заключается в выдаче банком ипотечного кредита двумя частями по 30% от суммы кредита в день сделки. Остальная часть выдается, когда застройщик сдает объект. Это позволяет покупателям минимизировать платежи на период строительства.

«Мы проводили сравнительный анализ, платеж на этапе строительства при транше в 30% — в три раза меньше стандартных условий»,— говорит директор по ипотеке «Петербургская недвижимость» (Setl Group) Юлия Мошкова, добавляя, что сейчас, по стандартным ипотечным программам, при средней стоимости квартиры 8,5 млн рублей и первоначальном взносе в 15%, размер ежемесячного платежа получается выше 40 тыс. рублей. Это выше комфортного для большинства покупателей уровня в 20 тыс. рублей.

Популярность траншевой ипотеки эксперты объясняют также тем, что она не приводит к удорожанию стоимости квартиры в совместных с банками в программах по субсидированию. Из-за этого некоторые девелоперы ввели ограничения и одобряют сделки с такими кредитами только на квартиры метражом от 55-60 кв. м и на коммерческие помещения.

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