В Тольятти телефонный мошенник похитил более 2 млн рублей

Тольяттинцу, обвиняемому в совершении семи фактов мошенничества с причинением значительного ущерба (ст. 159 УК РФ), вынесли приговор, сообщает прокуратура Автозаводского района Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, в июне 2022 года мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом. Целью сговора была организация хищения денег путем обмана людей. «Сообщники распределили роли, по которым неизвестный, зная номера телефонов доверчивых граждан, звонил им, в диалоге вводил в заблуждение относительно участия их близких родственников в ДТП и необходимости срочной передачи денег во избежание привлечения к уголовной ответственности»,— говорится в сообщении.

Далее мужчина следовал домой к гражданам и получал от них деньги. От действий мошенников пострадали 7 граждан, ущерб составил более 2 млн руб. Суд признал тольяттинца виновным и назначил ему наказание в виде 2,5 лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 15 % в доход государства.

Сабрина Самедова