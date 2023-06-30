Запущен новый пригородный поезд Казань — Ульяновск

В пятницу, 30 июня, отправился в рейс новый пригородный поезд Казань — Ульяновск через Буинск. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Поезд будет отправляться из Ульяновска по субботам и воскресеньям в 07:30 (MSK+1) и прибывать в столицу Татарстана в 11:45 (MSK). Из Казани поезд проследует в 14:03 (MSK) по пятницам, субботам и воскресеньям с прибытием в Ульяновск в 20:10 (MSK+1).

В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Зеленый Дол, Свияжск, Албаба, Утяшки, Кубня, Шушерма, Куланга, 55 км, Ключи, Каратун, Кильдуразы, 95 км, Лощи, Буа (Буинском), Бюрганы, Бурундуки, Елхово, Цильна, Лаишевка, Ульяновск-3.

Пригородное железнодорожное сообщение между Ульяновском и Буинском отсутствовало более десяти лет.

Перевозки осуществляются на рельсовых автобусах РА-1.

Андрей Сазонов