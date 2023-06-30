В Челябинске на два месяца ограничат движение возле площади Революции

На улице Цвиллинга в Челябинске ограничат движение транспорта до конца лета. На участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны будут ремонтировать трамвайные пути, сообщает мэрия.

Движение транспорта будет ограничено вдоль трамвайных путей с 23 часов 30 июня до 23 часов 30 августа. При этом трамваи будут ходить в обычном режиме. Автомобилистов просят быть внимательными при проезде этого участка.

Капитальный ремонт трамвайных путей продолжается в нескольких районах Челябинска. На большинстве этих участков движение электротранспорта приостановлено. С 1 июля трамваи снова начнут ходит по улице Российской – от Труда до Карла Маркса.

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