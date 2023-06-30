94% россиян сталкивались с телефонными мошенниками за последний год. Чаще всего преступники пытаются связаться по номеру телефона, треть респондентов жалуется на звонки через мессенджеры. Таковы результаты исследования TelecomDaily. Эксперты также подсчитали количество сервисов для защиты от мошенников. Наибольшее число таковых зарегистрировано в сетях «Тинькофф Мобаил», «МегаФон» и МТС — пять из шести. По сумме баллов, выставленных данным сервисам экспертами, лидирует «Тинькофф Мобаил», в том числе за счет того, что оператор предоставляет современный функционал, отмечает TelecomDaily.

Капитализация Apple снова превысила $3 трлн. В пятницу акции корпорации выросли на внебиржевых торгах почти на 1% — до $191. С начала года акции компании подорожали на 46%. При этом в мае Apple сообщила о снижении выручки и прибыли за квартал, однако эти результаты оказались лучше прогнозов аналитиков.

Завод «Уральские локомотивы», входящий в группу «Синара — транспортные машины», построил первый полностью российский электропоезд «Ласточка». Его фотографию опубликовал первый замгендиректора предприятия Виталий Брексон в соцсетях. Сейчас поезд готовится к динамическим испытаниям. Широкой общественности полностью российскую «Ласточку» впервые покажут на «Иннопроме» в Екатеринбурге в июле этого года.