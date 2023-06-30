Суд отказался увидеть политический мотив в задержании петербургского активиста Виталия Иоффе

Городской суд Санкт-Петербурга в пятницу, 30 июня, оставил под административным арестом 52-летнего активиста Виталия Иоффе. На последнем заседании адвокат Евгений Хейфец и правозащитник Динар Идрисов заявили, что в деле присутствует политический мотив. К зданию военкомата Виталий Иоффе пришел с самодельным плакатом, на котором была надпись «Не ходи убивать!», но суд отказался приобщить свидетельствующий об этом фотоснимок с места акции к материалам.

Неделей ранее общественника задержала полиция у здания военкомата в Подъездном переулке Адмиралтейского района за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). Сразу после этого господина Иоффе увезли в Ленинский райсуд, где избрали меру пресечения. В протоколе говорится, что активист, будучи нетрезвым, пришел в военный комиссариат и после приезда наряда полиции отказался от медицинского освидетельствования.

«В деле нет доказательств виновности по ст. 20.21 КоАП РФ, но есть доказательства нарушения права на защиту и принципов законности и презумпции невиновности при осуществлении правосудия и привлечении к административной ответственности»,— рассказал «Ъ-СПб» Динар Идрисов.

Эти же доводы были озвучены в горсуде, однако они не убедили судью Наталию Грибиненко в необходимости отмены постановления первой инстанции — Виталий Иоффе останется под арестом до 2 августа включительно.

Добавим, что активиста Виталия Иоффе часто можно встретить в петербургских судах среди тех, кто приходит поддержать граждан, которых обвиняют в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ).

Андрей Кучеров

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