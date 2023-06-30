Уфимец подозревается в изготовлении и продаже контрафактного алкоголя

47-летний Виталий Кравченко подозревается в незаконном изготовлении и продаже контрафактного алкоголя (ч.2 ст. 171.3 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере от 3 до 4 млн руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, полицейские, получив оперативную информацию, обнаружили поддельный цех по изготовлению и розливу контрафактной водки в одном из боксов гаражного кооператива в Орджоникидзевском районе Уфы. Во время обыска из гаража были изъяты емкости со спиртосодержащей жидкостью без акцизов объемом около 3 тыс. л, 125 немаркированных бутылок по 0,5 л, а также приспособления для розлива контрафакта, стеклянная тара, крышки и наклейки.

Экспертиза показала, что спиртосодержащая продукция не соответствует требованиям действующего законодательства России. Полицейские задержали 47-летнего владельца гаража по подозрению в ее незаконном обороте.

По версии оперативников экономической безопасности и противодействия коррупции уфимской полиции, мужчина занимался незаконной деятельностью более одного года. Смешивая спирт с водой, он разливал его в бутылки и продавал проверенным клиентам.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте