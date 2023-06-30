За угрозу убийством жителя Удмуртии приговорили к году лишения свободы

Жителя Кизнерского района признали виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В декабре прошлого года 61-летний мужчина в состоянии опьянения во время ссоры со своей сожительницей душил ее и угрожал убийством. Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.