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Владимир Путин поздравил челябинский исторический музей со столетием

Президент России Владимир Путин поздравил государственный исторический музей Южного Урала со столетним юбилеем. Правительственную телеграмму опубликовало учреждение культуры на своем сайте.

«Как и большинство отечественных музеев, ваш музей был основан талантливыми, неравнодушными, увлеченными людьми, неутомимыми подвижниками и созидателями. Во многом благодаря их самоотверженному труду, творческой энергии – он стал признанным центром просвещения и культуры на Южном Урале»,– сообщил глава государства. Он отметил, что «уникальные коллекции» музея отражают «богатейшую историю региона и позволяют прикоснуться к бесценному духовному наследию народов родного края», а сотрудники достойно продолжают «традиции искренней любви к своему делу». В завершении поздравительной телеграммы Владимир Путин пожелал музею успехов и всего наилучшего.

Торжественное открытие Музея местного края в особняке братьев Яушевых на улице Труда в Челябинске состоялось 1 июля 1923 года. Основателем и первым директором стал Иван Горохов, проработавший в музее до 1960 года, из которых последние три года в качестве хранителя фондов. С 1933 года по 1989-ый учреждение культуры работало в здании бывшего Свято-Троицкого храма. После музей располагался на первом этаже жилого дома №49 на проспекте Ленина, а фондохранилище в доме на улице Каслинской. В 2006 году музей переехал в специально построенное здание на набережной реки Миасс. В 2016 году Челябинский государственный краеведческий музей переименовали в государственный исторический музей Южного Урала.

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