Курганский губернатор призвал отказаться от «рофлов» и «кринжей»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал в telegram-канале пост, где выразил недовольство использованием иностранных слов в русском языке без необходимости.

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«Некоторые люди в силу наивности, чтобы подчеркнуть свою исключительность или значимость, то относят себя к некой выдуманной касте, то употребляют постоянно нововводимые иностранные слова. Нередко без нужды»,- отметил он.

В частности, Вадим Шумков напомнил, что в 90-е годы прошлого столетия «на фоне обнищания и падения авторитета страны» находить у себя иностранные корни, и параллельно с этим «обиход заполнили иностранные термины». В результате вместо «убийц», «продавцов» и «начальников» появились «киллеры», «мерчендайзеры» и «менеджеры».

«Следом поразили управленческое воображение “дедлайны” и “байбэки”, быстро перерастая в массовый “кэшбэк”. Ну а теперь люди, нередко путающие Пушкина с Есениным, а Великую Отечественную с Отечественной войной 1812 года, массово подхватили “рофлы”, кринжи” и прочую чушь»,- написал Вадим Шумков.

Курганский губернатор отметил, что в употреблении иностранных слов нет ничего плохого, «когда они первичны и точны», в остальных случаях «мы лишь подчеркиваем собственную вторичность и колониальность сознания».