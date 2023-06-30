Директор фирмы-подрядчика обвиняется в хищении 3,5 млн рублей, выделенных на строительство дороги в Гремячинске

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одной из коммерческих фирм, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве автомобильной дороги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, бизнесмен в период с мая 2018-го по июнь 2019 года похитил бюджетные средства, выделенные на строительство автомобильной дороги в Гремячинском округе. Фактически работы не велись, а директор компании-подрядчика создал видимость их проведения, в результате чего незаконно получил оплату по контракту в сумме более 3,5 млн руб.

Уголовное дело будет рассматривать Губахинский суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.