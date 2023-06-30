В Тюмени продали недостроенный спортивный центр в 60 раз дороже начальной цены

В Тюмени недостроенный спортивный комплекс в районе Лесобазы продали за 9,5 млн руб. При этом изначально объект выставляли на продажу за 158 тыс. руб., что в 60 раз меньше итоговой суммы сделки. Результаты аукциона опубликованы на сайте фонда имущества Тюменской области.

Спорткомплекс приобрел предприниматель Магомедкерим Мерданов. Он является учредителем ООО «Основание». Компания занимается торговлей и сдачей в аренду транспортных средств и оборудования. Выручка компании в 2022 году составила 57,6 млн руб., а чистая прибыль – 334 тыс. руб., следует из отчетности компании.

На покупку объекта также претендовал застройщик «ЖБИ-3 ДЕВЕЛОПМЕНТ». Компания занималась строительством спортивного комплекса, однако на этапе закладки фундамента оно было приостановлено. По решению суда недострой был выставлен на торги. Сейчас готовность здания оценивают в 25%.

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Анна Капустина