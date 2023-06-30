Залужный словами «это не шоу» ответил на заявления о «медленном» наступлении ВСУ

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью The Washington Post сказал, что его раздражают комментарии, в которых контрнаступление Украины называют «медленным». По словам Валерия Залужного, боевые действия — «это не шоу», а каждый отвоеванный метр добывается кровью.

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Фото: Reuters Валерий Залужный

Фото: Reuters

«Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки или что-то в этом роде. Каждый день каждый метр дается кровью»,— заявил Валерий Залужный в интервью The Washington Post, сидя кабинете в Генштабе Украины.

Поэтому, по словам господина Залужного, его «бесят» заявления, в которых контрнаступление Украины называют «медленным». Украинские войска каждый день продвигаются вперед — пусть даже всего на 500 метров, сказал Валерий Залужный.

«Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы»,— добавил он. «Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы»,— сказал Валерий Залужный.

По словам Валерия Залужного, он постоянно на связи с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. «У нас есть договоренность: 24/7 мы на связи. Так что иногда я могу позвонить и сказать: ''Если я не получу 100 тыс. снарядов в неделю, 1 тыс. человек погибнет. Встаньте на мое место''»,— сказал он.

Но, как отметил Валерий Залужный, «не Милли решает, получим мы самолеты или нет. Просто пока принимается это решение, в очевидной ситуации каждый день умирает много людей — очень много. Просто потому, что решение еще не принято».

В июне власти США несколько раз объявляли о новых пакетах военной помощи Украине. Последний — 27 июня на сумму $500 млн, 13 июня — на сумму $325 млн.

Анастасия Ларина