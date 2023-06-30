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Коммерсантъ FM
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В «Музеоне» пройдет медиафестиваль «Твоя Москва»

В парке «Музеон» с 1 по 9 июля пройдет медиафестиваль «Твоя Москва», организованный телеканалом «Москва 24». На фестивале пройдет серия лекций о ведении Telegram-каналов, внедрении искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей и футурологии.

Мероприятия фестиваля пройдут в павильоне рядом с Сухим фонтаном в «Музеоне». Он будет работать в форме открытого лектория. Участники фестиваля смогут посещать лекции по предварительной регистрации на сайте tvm.m24.ru.

«Приглашенные профессионалы расскажут о том, как создать собственный эффективный канал-бренд в Telegram и сделать его популярным, как научиться писать крутые тексты, как вести переписку в цифре так, чтобы не пришлось краснеть, как настроить креативное мышление, поговорят о технике речи. Кроме того, масштабный блок посвящен научному взгляду на глобальное потепление, вопросам климата, использованию нейросетей»,— сказано в сообщении пресс-службы фестиваля.

В рамках фестиваля лекции проведут доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биофака МГУ Вячеслав Дубынин, редактор и автор книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов, сооснователь агентства SETTERS Саши Жарковой, директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов и многие другие.

10 июля фестиваль продолжится конкурсом «Твоя Москва — город будущего!». В нем будет две номинации: «Современная Москва» (снимки на фоне развитой городской инфраструктуры) и «Москва и технологии» (снимки, созданные при помощи нейросетей, о будущем столицы). Итоги конкурса подведут 14 сентября на церемонии закрытия фестиваля.

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