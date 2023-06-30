Режиссер Никита Рак покинет театр драмы имени Кольцова в Воронеже

В следующем сезоне в театре драмы имени Кольцова в Воронеже больше не будет работать известный режиссер-постановщик Никита Рак. Он покидает свою должность в июле, сообщили представители театра. Уточняется, что господин Рак «переезжает в другой город».

Никита Рак родился в Красноярске. В 2004 году окончил Красноярскую академию музыки и театра. Работал актером и режиссером в пермском театре «У моста». В 2008 году стал художественным руководителем Красноярского театра драмы «Наводнение». В 2009 году был приглашен на работу в Красноярский драматический театр имени Пушкина. Первый спектакль в театре драмы имени Кольцова господин Рак поставил в 2013 году. До последнего времени на воронежской сцене показывали восемь его постановок. Например, в марте состоялась премьера спектакля «История одного преступления».

Подробнее об этой премьере — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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