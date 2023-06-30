Самым желанным «бонусом» для работников российских компаний является обучение, ДМС и служебный транспорт

Сотрудники российских компаний больше всего ценят со стороны работодателей оплату их обучения и переквалификации, добровольное медицинское страхование (ДМС), а также служебный транспорт. Об этом рассказал руководитель сегмента развития корпоративных клиентов «Яндекс Go» Егор Шляков на конференции «Летний HR-форум», организованной ИД «Коммерсантъ».

Данные основаны на результатах исследования, проведенного «Яндекс Go» совместно с HeadHunter. «Оно показало, что у 97% сотрудников есть соцпакет — этим уже никого не удивить. Другой вопрос — чего хотят сотрудники, что они действительно ценят»,— пояснил господин Шляков.

Наиболее востребованным бонусом оказалась оплата обучения и переквалификации: 58% респондентов назвали этот фактор очень важным, еще 32% — важным, и только для 10% он не играет существенной роли. Следом идет ДМС, о высокой значимости которого заявили сразу 69% (еще 20% назвали его важным). Наконец, тройку лидирующих соцгарантий замкнул служебный транспорт. Для 52% респондентов он оказался «очень важным», для 31% — «важным».

Следом по убыванию расположились: компенсация питания (49% и 34% соответственно), бензина (54% и 26%), такси (38% и 41%), спорта (38% и 40%), расходов на связь и интернет (44% и 33%), а также скидки на продукцию или услуги компании или ее партнеров (19% и 43%).