В Севастополе расформировали ячейку «Свидетелей Иеговы»*

В Севастополе под домашний арест направили двух участников организации «Свидетели Иеговы» (признана запрещенной в РФ*). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю Фото: пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю

По данным ведомства, в период с апреля 2017 года по сентябрь 2022 года двое подозреваемых организовали и поддерживали деятельность запрещенной организации в Красногвардейском районе Севастополя. Мужчины давали распоряжения и контролировали адептов, проводили собрания, выступления и обсуждения религиозной литературы, в том числе в интернете.

В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Расследование завершено.

Анастасия Донскова

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