Владимирский завод сорвал поставки для ОКБМ «Африкантов»

Госкорпорация «Росатом» включила АО «Владимирский завод прецизионных сплавов» (ВЗПС) в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года за ненадлежащее исполнение договоров поставки нижегородскому ОКБМ им. И. И. Африкантова. Это решение владимирское предприятие оспаривало в Арбитражном суде Москвы, следует из судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2021-2022 годах ВЗПС обязался поставить ОКБМ листовую металлопродукцию в течение полугода с момента подписания контрактов. Однако сроки были нарушены, а товар оказался ненадлежащего качества. В декабре 2022 года центральный арбитражный комитет «Росатома» ввел санкции за срыв поставок. Не согласившись с этим решением, истец обратился в суд.

Представители ВЗПС в суде доказывали, что надлежащего качества продукции завод не смог обеспечить из-за технических проблем. Предприятие обратилось к подрядчику, однако компания также не смогла добиться однородного химического и фазового состава в листовой заготовке. Тогда ОКБМ уведомили о невозможности поставки товара в полном объеме ввиду удорожания металлопродукции и попросили пересмотреть цены. Однако суд счел эти доводы несостоятельными и отказал ВЗПС в иске.

ОКБМ им. И. И. Африкантова входит в машиностроительный дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш», специализируется на реакторных установках.

Владимир Зубарев