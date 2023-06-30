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На Кубани арестовали вертолет Ми-2, выполняющий полеты без разрешения

В Горячеключевском районе Краснодарского края был арестован вертолет МИ-2, выполняющий сельскохозяйственные авиационно-химические работы без уведомления и разрешения органов аэронавигации. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

У вертолета не было судовой и полетной документации. При этом он выполнял полеты. В связи с этим Краснодарский транспортный прокурор обратился в суд с иском о запрете эксплуатации судна до получения необходимых документов.

Вертолет был арестован. Рассмотрение искового заявления находится на контроле транспортной прокуратуры.

Татьяна Ручкина

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