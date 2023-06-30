Прокуратура выявила нарушения в работе минздрава Красноярского края

Красноярская прокуратура обнаружила нарушения в краевом министерстве здравоохранения. Об этом было заявлено на расширенном заседание коллегии прокуратуры, в котором приняли участие также представители правительства региона, Росздравнадзора, ФОМС и общественных организаций.

Среди прочих недочетов в работе министерства было указано на неэффективность ведомственного контроля, ненадлежащую организация маршрутизации пациентов, рассказали в прокуратуре. «Не решается вопрос с равномерным распределением нагрузки на коечный фонд. Имеются недостатки в кадровой политике: недостаточно прорабатываются вопросы жилищных и социальных прав медперсонала. Возникли претензии к организации закупок и распределению по аптекам лекарств, финансированию высокотехнологичных операций»,– говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе заседания прокурор края Роман Тютюник обратился к и. о. министра здравоохранения края Борису Немику. «Прокуратура продолжит смотреть на систему здравоохранения не только глазами надзирающих прокуроров, но и взглядом пациентов, которые пока вынуждены стоять к врачу по четыре часа и более... Не динамичные цифры министерства, а отношение жителей к больницам и врачам будет служить индикатором качества работы отрасли»,– сказал он.

При подготовке к заседанию прокуроры провели комплексные проверки в учреждениях здравоохранения края. По их результатам было выявлено свыше 1 тыс. нарушений, внесено больше 200 представлений, возбуждено 120 административных дел, в органы следствия направлено пять материалов для возбуждения уголовных дел. По постановлению прокурора господин Немик привлечен к административной ответственности «за недостижение показателей нацпроекта «Здравоохранение», по ст. 15.15.3 КоАП РФ чиновнику выписали штраф в размере 10 тыс. руб.

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Константин Воронов